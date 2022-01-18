Прокуратура начала проверку после смерти 8-месячного ребенка в Петербурге

В Петербурге прокуратура начала проверку смерти 8-месячной девочки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге прокуратура начала проверку в связи со смертью восьмимесячного ребенка на проспекте Энергетиков. Об этом в ведомстве сообщили 18 января 2022 года. Напомним, что бездыханное тело малышки обнаружил ее дедушка, проживающей в той же квартире.

- В настоящее время надзорное ведомство устанавливает все обстоятельства произошедшего, а также координирует работу правоохранительных органов. Прокуратура также даст оценку соблюдению законодательства о защите прав несовершеннолетних в деятельности органов системы профилактики, - рассказали в прокуратуре Петербурга.

Известно, что девочка умерла от тупой травмы головы, которую получила из-за того, что 25 декабря ее на пол уронила мать. Однако женщина скорую помощь вызывать не стала.

Сейчас мать девочки, 31-летняя женщина, задержана. На нее возбуждено уголовное дело.