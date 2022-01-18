Прокуратура показала квартиру в Петербурге, где погибла 8-месячная девочка Фото: принтскрин видео.

Прокуратура Санкт-Петербурга показала квартиру на проспекте Энергетиков, где погиб 8-месячный ребенок. Трагедия произошла 16 января 2022 года. В тот день дедушка малышки обнаружил ее труп в кроватке.

- Согласно исследованию, смерть ребенка наступила от тупой травмы. Известно, сто 25 декабря мать девочки, 31-летняя женщина, уронила дочь на пол, та сильно ударилась головой, однако мать не придала этому значения и к врачам обращаться не стала, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

На видео, опубликованном прокуратурой, видно, что комната, где женщина проживала с ребенком, завалена вещами. Ранее она уже была лишена родительских прав на первого ребенка. Она и ее муж не работают, часто выпивают.

В отношении матери возбуждено уголовное дело. Ей грозит до двух лет тюрьмы.