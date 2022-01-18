На станции «Новочеркасская» до 4 марта будет идти ремонт эскалатора

Один эскалатор "Новочеркасской" ушел на ремонт. Фото: Александр ГЛУЗ

Ремонт одного из эскалаторов будет осложнять жизнь пассажирам на станции «Новочеркасская» до 4 марта. Последние дни горожане жаловались на столпотворение в нижнем вестибюле по утрам из-за того, что на подъем работает лишь один эскалатор. В подземке трудности объяснили профилактическими работами.

- С 10 января один из эскалаторов ушел на ремонт. Поэтому в утренний и вечерний час пик один из оставшихся трех эскалаторов переключают на движение вверх-вниз в зависимости от пассажиропотока. Но станция не центральная, поэтому трудностей быть не должно. В случае с жалобой пассажиров, видимо просто два поезда пришло одновременно, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе подземки.

Менять работу станции и ограничивать вестибюль на вход не стали по причине не самой большой нагрузки на «Новочеркасскую».

- Тут нет очередей, как на пересадочных станциях, например, - отметили в метро.

Горожанам просто необходимо иметь ввиду возможные задержки при входе или выходе с «Новочеркасской» и закладывать на это лишних пару минут.