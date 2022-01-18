Царское Село стало самым посещаемым в новогодние праздники музеем в стране

Царское село стало самым посещаемым музеем в новогодние каникулы в стране Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербург и его окрестности по истине являются самыми популярными туристическими местами. Так, музей-заповедник Царское Село стал самым посещаемым в новогодние праздники музеем в стране. Об этом 17 января 2022 года рассказали в пресс-службе заповедника.

- Мы оказались первыми. И бесконечно благодарны нашим посетителям за то, что выбрали Царское Село, - рассказали в музее.

Так, за первые восемь дней января 2022 года Царское Село посетили более 95,7 тысяч человек. А сотрудники музея провели более одной тысячи экскурсий.

- Мысленно обнимаем каждого, кто приехал, прилетел, пришел к нам. И каждого, кто хочет это сделать и пакует чемоданы, - добавили в музее.

Также на третьем месте в стране по популярности стал музей-заповедник Павловск. Его посетили более 58 тысяч человек. Рейтинг был составлен Министерством культуры России.