Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Авто18 января 2022 8:33

Более 200 пьяных водителей задержали в Петербурге и Ленобласти за выходные

На 16 человек возбуждены уголовные дела за повторные нарушения
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
За выходные в Петербурге и Ленобласти поймали более 200 пьяных водителей

За выходные в Петербурге и Ленобласти поймали более 200 пьяных водителей

Фото: принтскрин видео.

В минувшие выходные в Санкт-Петербурге и Ленинградской области прошли рейды "Нетрезвый водитель", по итогам которого сотрудники ГИБДД поймали 227 автомобилистов, которые находились за рулем в нетрезвом состоянии или под действием наркотиков. Об этом 18 января 2022 года рассказали в главном управлении МВД по Северной столице и области.

- При этом шестнадцать из них, как выяснилось, ранее уже привлекались к административной ответственности за пьяную езду. Поэтому в отношении них были уже возбуждены уголовные дела, - рассказали в полиции.

Напомним, что за вождение в нетрезвом виде виновникам грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение водительских прав от полутора до двух лет. За повторное нарушение правил наступает уголовная ответственность.

0