Более 200 пьяных водителей задержали в Петербурге и Ленобласти за выходные

За выходные в Петербурге и Ленобласти поймали более 200 пьяных водителей Фото: принтскрин видео.

В минувшие выходные в Санкт-Петербурге и Ленинградской области прошли рейды "Нетрезвый водитель", по итогам которого сотрудники ГИБДД поймали 227 автомобилистов, которые находились за рулем в нетрезвом состоянии или под действием наркотиков. Об этом 18 января 2022 года рассказали в главном управлении МВД по Северной столице и области.

- При этом шестнадцать из них, как выяснилось, ранее уже привлекались к административной ответственности за пьяную езду. Поэтому в отношении них были уже возбуждены уголовные дела, - рассказали в полиции.

Напомним, что за вождение в нетрезвом виде виновникам грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение водительских прав от полутора до двух лет. За повторное нарушение правил наступает уголовная ответственность.