Губернатор и спикер ЗакСа поздравили петербуржцев с днем прорыва блокады Ленинграда

18 января - день прорыва блокады. Фото: Тимур ХАНОВ

18 января в городе на Неве отмечают одну из важнейших дат Великой Отечественной войны – день прорыва блокады Ленинграда. Именно в эту дату 79 лет назад, в ходе операции «Искра», был освобожден Шлиссельбург и южное побережье Ладожского озера.

- Прорыв блокады – это первая большая победа Ленинграда. Осажденный город получил сухопутную связь с большой землей и был спасен от голода, - говорится в поздравлении всем ветеранам, блокадникам и жителям Северной столицы от губернатора Александра Беглова и спикера Заксобрания Александра Бельского.

После прорыва блокады всего за 17 дней была построена железная дорога, по которой в Ленинград пошли составы с продовольствием. В обратную сторону, на большую землю, вывозили обессиленных горожан. В первую очередь женщин и детей. Но до полного снятия блокады оставалось еще больше года.