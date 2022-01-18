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Общество18 января 2022 8:36

Губернатор и спикер ЗакСа поздравили петербуржцев с днем прорыва блокады Ленинграда

18 января отмечается 79-я годовщина события
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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18 января - день прорыва блокады.

18 января - день прорыва блокады.

Фото: Тимур ХАНОВ

18 января в городе на Неве отмечают одну из важнейших дат Великой Отечественной войны – день прорыва блокады Ленинграда. Именно в эту дату 79 лет назад, в ходе операции «Искра», был освобожден Шлиссельбург и южное побережье Ладожского озера.

- Прорыв блокады – это первая большая победа Ленинграда. Осажденный город получил сухопутную связь с большой землей и был спасен от голода, - говорится в поздравлении всем ветеранам, блокадникам и жителям Северной столицы от губернатора Александра Беглова и спикера Заксобрания Александра Бельского.

После прорыва блокады всего за 17 дней была построена железная дорога, по которой в Ленинград пошли составы с продовольствием. В обратную сторону, на большую землю, вывозили обессиленных горожан. В первую очередь женщин и детей. Но до полного снятия блокады оставалось еще больше года.

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