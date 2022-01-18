Петербург занял первое место по выздоровлению от коронавируса за сутки в стране

Более 4 тысяч человек заболели коронавирусом в Петербурге за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За последние сутки в России выявлено более 31 тысячи новых зараженных, из них более 4 тысяч выявили в Санкт-Петербурге. Несмотря на эту негативную статистику, Северная столица также оказалась на первом месте по выздоровлению. За сутки были выписаны более 2,4 тысяч пациентов. Об этом 18 января 2022 года рассказали в оперативном штабе по COVID-19.

- За сутки в Петербурге выздоровели 2441 пациентов, при этом в Москве, которая занимает второе место, лишь 1838 человек, - рассказали в оперативном штабе.

Последние данные по ковиду в Петербурге / Фото: Яндекс

Также в Северной столице за минувшие сутки выявили 4078 новых зараженных инфекцией. Жертвами болезни стали 64 пациента.

Всего за время пандемии в Петербурге коронавирус был обнаружен у 888 716 человек, из них выздоровели 826 628 горожан и скончались в следствии болезни 29 126 жителей Северной столицы.

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