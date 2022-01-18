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Общество18 января 2022 9:04

Водителей предупредили о сложной обстановке на дорогах в Петербурге и Ленобласти

Из-за заморозков после оттепели возник сильный гололед
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Всю неделю в Петербурге будет очень скользко.

Всю неделю в Петербурге будет очень скользко.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Автомобилистов Петербурга и Ленобласти предупреждают о сложной обстановке на дорогах, причиной которой станет сильный гололед. Из-за резких перепадов температуры, он будет осложнять жизнь водителям и пешеходам всю нынешнюю неделю.

- Все дни на текущей неделе на дорогах будет сложно. И на дорогах и на тротуарах, - сообщил в эфире радио «Комсомольская правда, 92,0 FM» метеоролог Юрий Куткевич.- Циклоны идут. Мы оказываемся попеременно то в теплых, то в холодных частях. Такой характер погоды продержится до конца месяца.

О сильном гололеде предупреждают и в городском гидрометцентре. После оттепели, которую принес циклон «Ханнелоре», Петербург накрыл гребень антициклона. Из-за чего резко похолодало. Зато из-за облаков вышло солнце. Но в сумме это дало резкое обледенение.

Причем в ближайшие сутки погода снова переменится. После заморозков до -10 градусов в ночь на Крещенье, последует оттепель до +2 градусов.

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