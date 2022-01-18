Водителей предупредили о сложной обстановке на дорогах в Петербурге и Ленобласти

Всю неделю в Петербурге будет очень скользко. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Автомобилистов Петербурга и Ленобласти предупреждают о сложной обстановке на дорогах, причиной которой станет сильный гололед. Из-за резких перепадов температуры, он будет осложнять жизнь водителям и пешеходам всю нынешнюю неделю.

- Все дни на текущей неделе на дорогах будет сложно. И на дорогах и на тротуарах, - сообщил в эфире радио «Комсомольская правда, 92,0 FM» метеоролог Юрий Куткевич.- Циклоны идут. Мы оказываемся попеременно то в теплых, то в холодных частях. Такой характер погоды продержится до конца месяца.

О сильном гололеде предупреждают и в городском гидрометцентре. После оттепели, которую принес циклон «Ханнелоре», Петербург накрыл гребень антициклона. Из-за чего резко похолодало. Зато из-за облаков вышло солнце. Но в сумме это дало резкое обледенение.

Причем в ближайшие сутки погода снова переменится. После заморозков до -10 градусов в ночь на Крещенье, последует оттепель до +2 градусов.