Заболеваемость коронавирусом выше 4 тысяч человек в сутки два дня держится в Петербурге

Петербургская суточная заболеваемость коронавирусом два дня подряд держится выше 4 тысяч Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Высокий уровень распространения коронавируса в Санкт-Петербурге держится уже два дня - более 4 тысяч человек в сутки. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по COVID-19 на 18 января 2022 года.

- За минувший день в Петербурге выявлено еще 4078 случаев заражения коронавирусом. Причем, по отношению к дню ранее наблюдает небольшой спад, всего 1,3 процент, - рассказали в оперативном штабе.

Отметим, что накануне инфекция установила в Петербурге рекорд, достигнув отметки в 4132 заболевших. Наиболее приближенные показатели заболеваемости наблюдались лишь в декабре 2020 года - около 3,7 тысяч зараженных в день.

Всего за время пандемии в Северной столице коронавирусом заболели уже более 888 тысяч человек. В комитете по здравоохранению города ожидают, что к концу января город достигнет пик волны "омикрона".

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