На крещенские купания в Ленобласти пустят без QR-кодов и справок

В Ленобласти в купели пустят без кодов и справок. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Ленинградской области разъяснили ситуацию с крещенскими купаниями. На них пустят всех, и привитых и непривитых. Для того, чтобы окунуться в прорубь, не потребуется предъявлять QR-код или другие медсправки.

- Участникам крещенских купаний в Ленобласти не требуется предъявление QR-кода о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании. Постановлением правительства региона установлено обязательное соблюдение дистанции между участниками купаний в 1,5-2 метра, - сообщает пресс-служба областной администрации.

Кроме того, ограничение по числу людей будет действовать в раздевалках. Внутрь будут пускать из расчета один человек на четыре квадратных метра общей площади.

Всего в Ленобласти организовано 28 мест, где можно погрузиться в воду на Крещенье.

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