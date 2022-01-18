Рост суточной заболеваемости коронавирусом в Петербурге составил 170% за неделю

Рост суточной заболеваемости в Петербурге за неделю составил почти 170% Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге произошел резкий рост суточной заболеваемости коронавирусом. За неделю показатели выросли почти на 170 процентов. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по COVID-19 на 18 января 2022 года.

- В минувший вторник, 11 января, в Петербурге было зафиксировано 1,5 тысячи случаев заражения COVID-19, а спустя неделю уже 4 тысячи. Так рост составил 169 процентов, - сообщает оперативный штаб.

Сейчас Петербург находится на втором месте по интенсивности распространения инфекции. На первом месте лишь Москва с показателем в 8,3 тысячи человек в сутки.

Как ранее отмечали в комитете по здравоохранению города, ожидается, что пик волны штамма "омикрон" придется в Петербурге на конец января.