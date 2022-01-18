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Здоровье18 января 2022 10:21

Власти назвали условия введения дистанционки в школах Петербурга

О ситуации рассказала вице-губернатор Ирина Потехина
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Школы могут отправить на дистанционный формат обучения.

Школы могут отправить на дистанционный формат обучения.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Петербурга рассказали о ситуации с введением дистанционного обучения в школах. К этому решению может привести резкий рост заболеваемости коронавирусом из-за распространения штамма «омикрон».

- «Омикрон» ведет себя иначе, чем предыдущие штаммы. Его заразность намного выше, а инкубационный период - короче. Поэтому если в семье кто-то заболел - ребенка лучше в школу не отправлять. За сутки-двое внешне здоровый ребенок может заразить целый класс, - написала на своей странице ВКонтакте вице-губернатор Ирина Потехина.

При выявлении случая ковида, весь класс будет тут же отправляться на удаленку. Так на дистанционное обучение может перейти и вся школа.

Чтобы этого не произошло, необходимо строго выполнять санитарные нормы: приходить в школу по смещенному расписанию, использовать разные входы, ходить классами на обед по очереди, сократить контакты и вне школы.

Пока решение о переводе школ на дистанционку не принято, но если ситуация будет ухудшаться, то у властей не окажется другого выхода.

- Без помощи родителей меры не будут эффективными. Сейчас нам, как никогда, нужно сотрудничество, - подчеркнула Потехина.

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