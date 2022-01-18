Власти назвали условия введения дистанционки в школах Петербурга

Школы могут отправить на дистанционный формат обучения. Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Петербурга рассказали о ситуации с введением дистанционного обучения в школах. К этому решению может привести резкий рост заболеваемости коронавирусом из-за распространения штамма «омикрон».

- «Омикрон» ведет себя иначе, чем предыдущие штаммы. Его заразность намного выше, а инкубационный период - короче. Поэтому если в семье кто-то заболел - ребенка лучше в школу не отправлять. За сутки-двое внешне здоровый ребенок может заразить целый класс, - написала на своей странице ВКонтакте вице-губернатор Ирина Потехина.

При выявлении случая ковида, весь класс будет тут же отправляться на удаленку. Так на дистанционное обучение может перейти и вся школа.

Чтобы этого не произошло, необходимо строго выполнять санитарные нормы: приходить в школу по смещенному расписанию, использовать разные входы, ходить классами на обед по очереди, сократить контакты и вне школы.

Пока решение о переводе школ на дистанционку не принято, но если ситуация будет ухудшаться, то у властей не окажется другого выхода.

- Без помощи родителей меры не будут эффективными. Сейчас нам, как никогда, нужно сотрудничество, - подчеркнула Потехина.