Строгие санитарные правила введут в школах Петербурга из-за роста заражений коронавирусом

В школах Петербурга введут строгие санитарные правила Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Лишь за минувшую неделю рост заражений коронавирусом в Санкт-Петербурге составил почти 170 процентов. На фоне этого в сфере образования Смольный решает, как защитить детей от инфекции. При этом пока что не планируется введение дистанционного обучения, но строгие санитарные правила будут применяться. Об этом 18 января 2022 года рассказала вице-губернатор города Ирина Потехина.

- Нам придётся строго выполнять все санитарные правила, которые никто не отменял - но о которых мы понемногу стали забывать. Приходить в школу по смещённому расписанию. Использовать разные входы. По очереди ходить классами на обед, - сказала Потехина.

Также она отметила, что новый штамм "омикрон" ведет себя немного иначе, чем предыдущие. Заразность его выше, а инкубационный период короче. Поэтому родителей попросили не отправлять детей в школу даже с небольшим насморком, а также если дома кто-то заболел или простыл.

Кроме того, Потехина рекомендует свести к минимуму все лишние контакты, чтобы болезнь не могла распространяться.