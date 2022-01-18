Три конькобежца из Петербурга попали в состав сборной России на Олимпиаду-2022

Артем Арефьев представит Петербург в конькобежном спорте. Фото: Instagram.com/3.14john

Чем ближе Олимпийские игры в Пекине, тем острее интрига, кто из спортсменов попадет в сборную России. Полноценный состав объявят в конце января, но в нескольких дисциплинах уже известно, кто представит страну на соревнованиях. От Петербурга уже включили четырех атлетов.

В Сборную попали три конькобежца: Артем Арефьев, Владимир Балбеков и Софья Просвирнова. Последние двое выступят и в шорт-треке.

- Артем является воспитанником Училища олимпийского резерва №2, Владимир и Софья тренируются на льду Академии ледовых видов спорта «Динамо Санкт Петербург», - рассказали в комитете физической культуры и спорта Санкт-Петербурга.

Еще биатлонист из Северной столицы Максим Цветков стал участников Олимпиады в Пекине. Спортсмен воспитанник спортивной школы олимпийского резерва №3 Калининского района Санкт Петербурга.

Напомним, Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.