Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 января 2022 10:52

В центре Петербурга нашли замурованные двери 19-го века

Активисты планируют их отреставрировать и установить на ворота доходного дома
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Прежде необходимо получить согласие жильцов дома. Фото: vk.com/mytndvor

Прежде необходимо получить согласие жильцов дома. Фото: vk.com/mytndvor

Необычную находку обнаружили общественники в центре Петербурга. В арке доходного дома Варнера по адресу Литейный, 27 нашли деревянные двери датированные 19-ым веком. Артефакт всегда был перед самым носом у прохожих, замурованным под листами железа.

- Признаться, что если бы не комментарий нашего подписчика к недавнему материалу о деревянных воротах центра, мы бы и дальше ходили мимо здания... И даже не догадывались о том, что здесь находятся чудом сохранившиеся деревянные ворота, поскольку с внешней стороны они зашиты листами железа, - рассказывают в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» в соцсети «Вконтакте».

Теперь общественники хотят отреставрировать двери. Но прежде необходимо получить согласие жильцов дома. К слову, сам дом тоже построен в 1852 году архитектором Александром Пелем.

0