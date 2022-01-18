В центре Петербурга нашли замурованные двери 19-го века

Прежде необходимо получить согласие жильцов дома. Фото: vk.com/mytndvor

Необычную находку обнаружили общественники в центре Петербурга. В арке доходного дома Варнера по адресу Литейный, 27 нашли деревянные двери датированные 19-ым веком. Артефакт всегда был перед самым носом у прохожих, замурованным под листами железа.

- Признаться, что если бы не комментарий нашего подписчика к недавнему материалу о деревянных воротах центра, мы бы и дальше ходили мимо здания... И даже не догадывались о том, что здесь находятся чудом сохранившиеся деревянные ворота, поскольку с внешней стороны они зашиты листами железа, - рассказывают в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» в соцсети «Вконтакте».

Теперь общественники хотят отреставрировать двери. Но прежде необходимо получить согласие жильцов дома. К слову, сам дом тоже построен в 1852 году архитектором Александром Пелем.