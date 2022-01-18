Около 300 педагогов и 1120 школьников болеют коронавирусом в Петербурге

Классы с "омикроном" будут отправлять на удаленку. Фото: Артем КИЛЬКИН

Более тысячи школьников и около трех сотен петербургских педагогов болеют коронавирусом. За неделю заражаемость выросла в 2,5 раза. При этом в целом ситуация в школах спокойная. Об этом заявила вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина.

- Сегодня в школах болеют меньше 300 педагогов и 1120 детей. Но рост заболеваемости за первую рабочую неделю - более чем в 2,5 раза, - написала Потехина на своей странице ВКонтакте.

Она отметила, что перспектива уйти на дистанционное обучение пугает практически каждую семью, где есть школьники. На данный момент решения об удаленке Смольным не принято, власти хотят избежать такого сценария. Но штамм «омикрон» крайне заразен, поэтому всем надо соблюдать строжайшие карантинные нормы.

В том числе следить за здоровьем детей и не отправлять тех в школу при малейших признаках заражения. В том числе насморке, которым характеризуется «омикрон». Все классы, где будет найдены заболевшие, тут же уйдут на карантин.