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Здоровье18 января 2022 11:01

Более 250 человек с коронавирусом госпитализировали в Петербурге за сутки

Почти 600 пациентов находятся в реанимациях
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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За сутки в Петербурге госпитализировали 250 пациентов с коронавирусом

За сутки в Петербурге госпитализировали 250 пациентов с коронавирусом

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Несмотря на большой рост заражений коронавирусом в Санкт-Петербурге, уровень госпитализации пока что остается на невысоком уровне. По данным Смольного на 18 января 2022 года в городские больницы за сутки попали более 250 человек.

- За сутки в больницы города были госпитализированы 253 человека с коронавирусом и пневмониями, еще 73 пациента выписаны, - рассказали в городской администрации.

Всего в городе помощь зараженным оказывают в 18 больницах, где развернуто 8 тысяч инфекционных коек. Из них на данный момент заняты 5,6 тысяч мест.

Среди тяжело больных 594 пациента, которые находятся в реанимациях. Еще 330 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Также во временном госпитале в "Ленэкспо" находятся 173 человека, еще 379 - в пансионате "Заря". Дома на лечении - более 47,4 тысяч зараженных.

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