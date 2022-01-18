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Общество18 января 2022 11:10

Беглов почтил память защитников Ленинграда

Губернатор Петербурга возложили венки на площади Победы
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Александр Беглов почтил память защитников Ленинграда / Фото: Смольный

Александр Беглов почтил память защитников Ленинграда / Фото: Смольный

Во вторник, 18 января 2022 года, Санкт-Петербург отмечает 79-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда. В честь этого губернатор Александр Беглов принял участие в торжественной процессии возложения венков к Монументу героическим защитникам Ленинграда на площади Победы. Об этом рассказали в Смольном.

- Подвиг, который совершили жители блокадного Ленинграда, все, кто защищал город — наша гордость и слава. Наш исторический долг - сохранить эту память, - отметил градоначальник.

В церемонии также приняли участие заместитель командующего войсками Западного военного округа Владимир Кочетков, председатель правления Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова и многие другие.

После этого Беглов и представитель президента в Северо-Западной федеральном округе Александр Гуцан возложили цветы к скульптуре "Блокада".