Александр Беглов почтил память защитников Ленинграда / Фото: Смольный

Во вторник, 18 января 2022 года, Санкт-Петербург отмечает 79-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда. В честь этого губернатор Александр Беглов принял участие в торжественной процессии возложения венков к Монументу героическим защитникам Ленинграда на площади Победы. Об этом рассказали в Смольном.

- Подвиг, который совершили жители блокадного Ленинграда, все, кто защищал город — наша гордость и слава. Наш исторический долг - сохранить эту память, - отметил градоначальник.

В церемонии также приняли участие заместитель командующего войсками Западного военного округа Владимир Кочетков, председатель правления Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова и многие другие.

После этого Беглов и представитель президента в Северо-Западной федеральном округе Александр Гуцан возложили цветы к скульптуре "Блокада".