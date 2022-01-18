Павловск попал в топ-3 самых посещаемых музеев в новогодние праздники в стране

Более 58 тысяч человек посетили Павловск за новогодние праздники Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербургский государственный музей-заповедник Павловск вошел в топ-3 самых посещаемых в стране в период новогодних праздников. Такой рейтинг 17 января 2022 года составило Минкультуры России.

- В период с 1 по 12 января 2022 года государственный музей-заповедник Павловск посетил свыше 58 тысяч человек. Это третье место в рейтинге, - рассказали в министерстве.

Павловск не единственный музей-заповедник, оказавшийся в рейтинге. Первое место занял государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник Царское Село. На новогодние праздники его посетили более 95 тысяч человек.

А из федеральных музеев в топ, заняв второе место, попал Эрмитаж. За время праздничных выходных его посетили более 65 тысяч человек.