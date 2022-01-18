Штамм «омикрон» доминирует в Петербурге

Штамм "омикрон" привел к росту заболеваемости в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Новый штамм коронавируса «омикрон» доминирует в Петербурге, Москве и Московской области. Об этом на совещании Правительства России сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Сам штамм очень заразный и поэтому число заражений растет так быстро.

- На 18 января в структуре заболеваемости на территории России 60% приходится на штамм «дельта», 40% – на штамм «омикрон» и некоторые другие недоминирующие варианты. 1682 случая заражения штаммом «омикрон» зафиксировано в 42 субъектах РФ, - сообщает пресс-служба Правительства.

Увеличение числа заражений отмечено в 67 регионах страны. При этом растет заболеваемость новым штаммом среди детей.

В Петербурге уже второй день суточная заболеваемость превышает четыре тысячи случаев, чего не было за все время пандемии. При этом уровень коллективного иммунитета в городе превышает 83%.