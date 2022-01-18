Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 января 2022 12:28

Акция по сбору новогодних елок пройдет в Красносельском районе Петербурга

Собранные деревья отправят на переработку и передадут в приюты для животных и конюшни
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Акция по сбору и переработке ёлок пройдет в Петербурге

Акция по сбору и переработке ёлок пройдет в Петербурге

Фото: Полина ШАНДРАК

В Санкт-Петербурге в Красносельском районе до конца января пройдет акция по сбору новогодних елок. Как пояснили 18 января 2022 года в Смольном, мероприятие проводит общественная организация в поддержку молодежи "Мир Молодежи".

- Новогодние деревья измельчаются в щепу и передаются в приюты, центры реабилитации диких животных в виде подстилки в конюшнях, подкормки для растений, - пояснили в городской администрации.

Пункты приема новогодних деревьев будут работать в пяти муниципальных образованиях: Южно-Приморский, Урицк, Сосновая Поляна, Константиновское, Красное Село. Важно, перед сдачей елки очистить от игрушек и мишуры. Также не принимаются деревья, обработанные искусственным снегом.

Участники акции,сдавшие деревья, получат подарки - книга на выбор, предоставленная издательством «Азбука-Аттикус» и Централизованной библиотечной системой Красносельского района.

0