Акция по сбору новогодних елок пройдет в Красносельском районе Петербурга

Акция по сбору и переработке ёлок пройдет в Петербурге Фото: Полина ШАНДРАК

В Санкт-Петербурге в Красносельском районе до конца января пройдет акция по сбору новогодних елок. Как пояснили 18 января 2022 года в Смольном, мероприятие проводит общественная организация в поддержку молодежи "Мир Молодежи".

- Новогодние деревья измельчаются в щепу и передаются в приюты, центры реабилитации диких животных в виде подстилки в конюшнях, подкормки для растений, - пояснили в городской администрации.

Пункты приема новогодних деревьев будут работать в пяти муниципальных образованиях: Южно-Приморский, Урицк, Сосновая Поляна, Константиновское, Красное Село. Важно, перед сдачей елки очистить от игрушек и мишуры. Также не принимаются деревья, обработанные искусственным снегом.

Участники акции,сдавшие деревья, получат подарки - книга на выбор, предоставленная издательством «Азбука-Аттикус» и Централизованной библиотечной системой Красносельского района.