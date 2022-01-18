Мокрый снег с дождем ждет Ленобласть 19 января

Тепло и дождливо будет в Ленобласти 19 января Фото: Олег ЗОЛОТО

В среду, 19 января 2022 года, в Ленинградской области будет теплая погода. Как правило в Крещение стоят морозы, но в этот раз жителей области ждет плюсовая температура воздуха, а также мокрый снег с дождем. Об этом рассказали в управлении МЧС региона со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

- В ночь на 19 января в Ленобласти пройдет снег, ветер будет западный, юго-западный до 3-8 метров в секунду. Температура воздуха на западе региона составит 6-11 градусов ниже нуля, на востоке до 12-17 градусов мороза, - рассказали в МЧС.

Днем значительно потеплеет. Температура будет от минус 3 до плюс 2 градусов, пройдет мокрый снег с дождем, а ветер усилится до 6-11 метров в секунду.

Из-за перепада температуры на дорогах образуется гололед. Атмосферное давление будет понижаться.

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