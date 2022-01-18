Суд Петербурга оставил под стражей совладельца сети "Рив Гош" Августа Мейера / Фото: ОПС СПб

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Московского районного суда о заключении под стражу совладельца сети "Рив Гош" Августа Мейера. Заседание состоялось 18 января 2022 года. Об этом рассказала объединенная пресс-служба судов города.

- Адвокаты просили постановление районного суда отменить и направить дело на новое рассмотрение, либо изменить, избрав домашний арест, или залог до 30 миллионов рублей, - рассказали в суде.

Защита бизнесмена утверждала, что у Мейера нет возможности скрыться в США, так как он отказался от гражданства в пользу России. Также он единственный, кто находится под стражей из шести привлеченных человек по делу.

Тем не менее суд оставил постановление без изменений. Мейер остался под стражей.

Напомним, что Августа Мейера обвиняют в мошенничестве при получении 2,3 млрд рублей у Сбербанка, которые должны были пойти на развитие компании, которая позднее стала банкротом.