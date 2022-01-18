Смольный назвал районы-рекордсмены по вводу жилья в Петербурге

Приморский стал самым застраивымым районом Петербурга. Фото: gov.spb.ru

Комитет по строительству Петербурга подвел итоги 2021 года. Согласно полученным цифрам, город перевыполнил план по вводу жилья, установленный правительством России. Всего было сдано 3,5 миллиона квадратных метров: 1 501 дом (включая частные) на 71 673 квартиры – 108,% от алана. Что касается районов, то застраивались все те же: Приморский, Московский и Выборгский.

- Лидером по вводу жилья стал Приморский район. Здесь за двенадцать месяцев введено 114 домов на 15 965 квартир общей площадью 732 072,4 квадратных метров, - сообщает пресс-служба Смольного.

Далее идет Московский район - 613 тысяч «квадратов» (52 дома на 13 834 квартиры). Третий – Выборгский 425 тысяч квадратных метров (182 дома на 8221 квартиру).

Затем идут Невский и Красносельский, Пушкинский, Красногвардейский. Меньше всего строят в центре. Но и там что-то, да сделано. А вот в Кронштадте не было сдано фактически ничего.