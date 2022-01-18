Система здравоохранения Петербурга перешла в состояние повышенной готовности из-за распространения "омикрона"

Система здравоохранения Петербурга приведена в состояние повышенной готовности в связи с распространением штамма омикрон Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге система здравоохранения приведена в состояние повышенной готовности из-за распространения штамма коронавируса "омикрон". Об этом 18 января 2022 года заявили в Смольном. Так, коечный запас в больницах будут поддерживать на уровне не менее 20%, также будут привлекать дополнительный персонал.

- Планируем создать дополнительные бригады скорой помощи, увеличить количество выездных бригад неотложной помощи, привлекать студентов старших курсов для работы в поликлиниках в качестве среднего медперсонала и помощников врачей, будем усиливать службы дистанционного мониторинга состояния пациентов за счёт привлечения студентов-медиков, - отметил губернатор Александр Беглов.

В городе увеличат количество выездных инфекционных бригад, собираются повысить производительность ПЦР-лабораторий более чем в три раза, а также и увеличить количество проводимых КТ-исследований.

Кроме того, в Петербурге собираются ускорить вакцинацию старшего поколения, а работников медицинской сферы, соцработников и образования ревакцинируют.