Петербург достиг 88% коллективного иммунитета к коронавирусу

Уровень коллективного иммунитета в Петербурге достиг 88% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербург уже достиг 88 процентов коллективного иммунитета к коронавирусу. Об том 18 января 2022 года рассказал губернатор города Александр Беглов. Он отметил, что полностью вакцинацию прошли более 2,8 миллионов человек, с учетом первично привитых - 3 миллиона.

- Развернуто 190 стационарных и 57 мобильных пунктов вакцинации. В детских поликлиниках оборудованы кабинеты для начала добровольной вакцинации подростков. Будем готовы начать, как только в город поступит первая партия новой вакцины "Спутник-М", - добавил Беглов.

Из-за роста заболеваемости в Петербурге систему здравоохранения перевели в состояние повышенной готовности. В городе собираются ускорить вакцинацию людей старшего поколения. Также запланирована ревакцинация работников сфер образования, медицины и соцработников.