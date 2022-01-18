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Общество18 января 2022 14:14

Беговая дорожка и скейт-площадка появятся в парке Авиаторов Петербурга

Благоустройство начнется уже в этом году
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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В проекте благоустройства парка Авиаторов предусмотрели круговую беговую дорожку и скейт-площадку

В проекте благоустройства парка Авиаторов предусмотрели круговую беговую дорожку и скейт-площадку

Фото: Олег ЗОЛОТО

В парке Авиаторов Санкт-Петербурга, который находится в Московском районе города, появится круговая дорожка и скейт-площадка. Парк поручил привести в порядок губернатор города Александр Беглов. Само благоустройство начнется уже в этом году. Об этом 18 января 2022 года рассказали в комитете по благоустройству.

- Трасса подойдет и бегунам, и любителям скандинавской ходьбы. По пожеланиям жителей в проект также включена скейт-площадка. Планируется, что она разместится в части парка, максимально удаленной от жилой застройки, - пояснили в городской администрации.

Также в парке будут модернизировать оборудование в зонах отдыха, обновят скамейки, создадут зоны для детей и для занятия спортом. В том числе, в парке максимально сохранят все зеленые зоны.

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