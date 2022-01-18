ЗакС начнет пускать жителей Петербурга на заседания и венчать молодоженов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С приходом нового председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского парламент взял курс на открытость. В частности, обычных жителей города могут начать пускать за заседания ЗакСа. Об этом в эфире Радио "Комсомольская правда в Петербурге" 92.0 FM рассказал глава парламента.

- Я считаю, что парламент должен быт народным. Это дискуссионная площадка для всех. Мы будет пускать горожан на заседания, как только это позволит пандемия, - пояснил Бельский.

Также он добавил, что в планах даже открыть церковь ЗакСа для молодоженов, которые хотят обвенчаться.

Кроме того, в разговоре Александр Бельский добавил, что за последнее время ЗакС стал более открытым, появилось поименное голосование, чтобы депутаты несли ответственность за свой выбор.