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Общество18 января 2022 14:35

ЗакС начнет пускать жителей Петербурга на заседания и венчать молодоженов

Об этом в эфире Радио "КП-Петербург" 92.0 FM рассказала председатель парламента Александр Бельский
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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ЗакС начнет пускать жителей Петербурга на заседания и венчать молодоженов

ЗакС начнет пускать жителей Петербурга на заседания и венчать молодоженов

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С приходом нового председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского парламент взял курс на открытость. В частности, обычных жителей города могут начать пускать за заседания ЗакСа. Об этом в эфире Радио "Комсомольская правда в Петербурге" 92.0 FM рассказал глава парламента.

- Я считаю, что парламент должен быт народным. Это дискуссионная площадка для всех. Мы будет пускать горожан на заседания, как только это позволит пандемия, - пояснил Бельский.

Также он добавил, что в планах даже открыть церковь ЗакСа для молодоженов, которые хотят обвенчаться.

Кроме того, в разговоре Александр Бельский добавил, что за последнее время ЗакС стал более открытым, появилось поименное голосование, чтобы депутаты несли ответственность за свой выбор.

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