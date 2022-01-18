Источник: Сотрудники ГУ СБ МВД РФ не проводили обыски в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Обыски не связаны с последними событиями в главке Фото: Олег ЗОЛОТО

Источник "КП-Петербург" опроверг обыски в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области со стороны сотрудников ГУ СБ МВД РФ. Информация об этом ранее появилась в СМИ. Как стало известно "КП", оперативные мероприятия действительно проводятся. Но их проводят сотрудники региональной службы собственной безопасности главка.

- Проводимые мероприятия являются плановыми и никак не связаны с последними событиями, - сообщил источник "КП-Петербург".

Последними событиями в главке был уход трех полковников - начальника Управления экономической безопасности, его заместителя и главы Управления собственной безопасности.