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Общество18 января 2022 14:35

Источник: Сотрудники ГУ СБ МВД РФ не проводили обыски в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Оперативные мероприятия там проводят сотрудники собственной службы безопасности главка
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Обыски не связаны с последними событиями в главке

Обыски не связаны с последними событиями в главке

Фото: Олег ЗОЛОТО

Источник "КП-Петербург" опроверг обыски в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области со стороны сотрудников ГУ СБ МВД РФ. Информация об этом ранее появилась в СМИ. Как стало известно "КП", оперативные мероприятия действительно проводятся. Но их проводят сотрудники региональной службы собственной безопасности главка.

- Проводимые мероприятия являются плановыми и никак не связаны с последними событиями, - сообщил источник "КП-Петербург".

Последними событиями в главке был уход трех полковников - начальника Управления экономической безопасности, его заместителя и главы Управления собственной безопасности.