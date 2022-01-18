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Здоровье18 января 2022 14:50

Власти Петербурга не планируют ослаблять коронавирусные ограничения

Об этом рассказал глава парламента города Александр Бельский
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Смягчения коронавирусных ограничений не будет в Петербурге

Смягчения коронавирусных ограничений не будет в Петербурге

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Власти Санкт-Петербурга не планируют ослаблять коронавирусные ограничения. Об этом в эфире Радио "Комсомольская правда в Петербурге" 92.0 FM заявил председатель Законодательного собрания Александр Бельский.

Глава парламента отметил, что пока что коронавирус одолевает город, наблюдается рост заболеваний, поэтому пока что перспективы ослабления ограничений нет.

- Избежать волны сложно, но мы должны быть готовы к этом. Поэтому мы должны регулировать эти вопросы, - отметил Бельский.

Также он добавил, что власти Петербурга пока что не собираются обсуждать возможность отмены QR-кодов в общественных местах города, так как пик пандемии еще не пройден.