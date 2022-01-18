Александр Бельский прокомментировал войну бизнеса со Смольным из-за мусорной реформы

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский прокомментировал слухи о масштабном противостоянии Смольного и группы предпринимателей, саботирующих мусорную реформу и проводящих против городской администрации агрессивную информационную политику. По словам Бельского, наличие заинтересованных групп - это нормальная ситуация.

- Наверняка есть люди, которым не интересны те, кто сейчас находится в управлении городом, - заявил Бельский в эфире Радио "Комсомольская правда в Петербурге" 92.0 FM. – Это естественная ситуация. Просто сейчас у этих людей есть возможность критиковать. Конкретных имен и фамилий я вам не назову – я просто их не знаю. Я лично ни с кем не враждую.

Напомним: ранее Александр Бельский рассказал «Комсомолке», что мусорную реформу в Петербурге пытаются саботировать «интересанты» из криминальных кругов, которых новые правила обращения с отходами лишили незаконных источников заработка.