Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 января 2022 14:58

Александр Бельский прокомментировал войну бизнеса со Смольным из-за мусорной реформы

По словам председателя Законодательного собрания, это естественная ситуация
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский.

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский прокомментировал слухи о масштабном противостоянии Смольного и группы предпринимателей, саботирующих мусорную реформу и проводящих против городской администрации агрессивную информационную политику. По словам Бельского, наличие заинтересованных групп - это нормальная ситуация.

- Наверняка есть люди, которым не интересны те, кто сейчас находится в управлении городом, - заявил Бельский в эфире Радио "Комсомольская правда в Петербурге" 92.0 FM. – Это естественная ситуация. Просто сейчас у этих людей есть возможность критиковать. Конкретных имен и фамилий я вам не назову – я просто их не знаю. Я лично ни с кем не враждую.

Напомним: ранее Александр Бельский рассказал «Комсомолке», что мусорную реформу в Петербурге пытаются саботировать «интересанты» из криминальных кругов, которых новые правила обращения с отходами лишили незаконных источников заработка.

0