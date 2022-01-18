Бельский высказался по поводу стрит-арта с гигантскими фекалиями на Марсовом поле

Бельский прокомментировал стрит-арт с гигантскими фекалиями на Марсовом поле Фото: Артем КИЛЬКИН

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский прокомментировал ситуацию с арестом московского художника, который слепил из снега огромные фекалии на Марсовом поле. Глава парламента отметил, что решать, нарушил ли стрит-артист закон или нет, следует уполномоченным органам. Об этом он сказал в эфире Радио "Комсомольская правда в Петербурге" 92.0 FM.

- Я не знаю, что он нарушил. Этим должна заниматься полиция. Но что касается ситуации с граффити в целом, то мы в городе должны правильно регламентировать этот момент, - отметил Бельский.

Парламентарий привел в пример граффити с Сергеем Бодровым, которое существует уже несколько лет. Изображение не портит эстетический вид города и не нарушает законы.

При этом он добавил, что неправильная регламентация граффити может навредить Петербургу. В итоге весь город может быть изрисован, но далеко не портретами достойных писателей и музыкантов.