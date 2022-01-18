Станцию метро "Театральная" в Петербурге откроют после 2025 года

Завершен очередной этап строительства станции метро «Театральная» Фото: Олег ЗОЛОТО

Строительство метро в Санкт-Петербурге продолжается. В частности таких станций как "Театральная" и "Горный институт" на Лахтинско-Правобережной линии. Так, на "Театральной" был завершен очередной этап строительства. Об этом 18 января 2022 года рассказали в Смольном.

- Специалисты "Метрострой Северной Столицы" завершили проходку среднего станционного тоннеля и натяжной камеры. Построена тягово-понизительная подстанция, - рассказали в городской администрации.

Сейчас работники приступили к строительству бокового станционного тоннеля и примыкающих к нему выработок.

Работа на станции "Горный институт" идет быстрее. Планирует, что уже в 2024 году начнет работать участок от станции до "Спасской". При этом "Театральную" поезда будут проходить без остановок, так как ее для пассажиров откроют лишь после 2025 года.