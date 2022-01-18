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Общество18 января 2022 15:38

Станцию метро "Театральная" в Петербурге откроют после 2025 года

Сейчас завершен очередной этап строительства подземки
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Завершен очередной этап строительства станции метро «Театральная»

Завершен очередной этап строительства станции метро «Театральная»

Фото: Олег ЗОЛОТО

Строительство метро в Санкт-Петербурге продолжается. В частности таких станций как "Театральная" и "Горный институт" на Лахтинско-Правобережной линии. Так, на "Театральной" был завершен очередной этап строительства. Об этом 18 января 2022 года рассказали в Смольном.

- Специалисты "Метрострой Северной Столицы" завершили проходку среднего станционного тоннеля и натяжной камеры. Построена тягово-понизительная подстанция, - рассказали в городской администрации.

Сейчас работники приступили к строительству бокового станционного тоннеля и примыкающих к нему выработок.

Работа на станции "Горный институт" идет быстрее. Планирует, что уже в 2024 году начнет работать участок от станции до "Спасской". При этом "Театральную" поезда будут проходить без остановок, так как ее для пассажиров откроют лишь после 2025 года.