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Общество18 января 2022 15:56

Два новых снегоприемных пункта открылись в Петербурге

Они начали работу в Красносельском и Выборгском районах
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге открылись два новых снегоприемных пункта

В Петербурге открылись два новых снегоприемных пункта

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в самый разгар зимы открылись два новых снегоплавильных пункта. Они начали работу в Красносельском и Выборгском районах. Они расположен на Волхонском шоссе, второй в поселке Левашово. Об этом 18 января 2022 года сообщили в Смольном.

- Этой зимой после сильных декабрьских и январских снегопадов снегоприемные и снегоплавильные пункты работают с большой нагрузкой. Новые снегоприемные площадки находятся на выездах из города, на промышленных площадках вдали от жилых массивов, - отметил губернатор Александр Беглов.

В общей сложности новые пункты могут принять 240 тысяч кубометров снега.

Теперь в Петербурге работают 11 снегоплавильных и шесть снегоприемных пунктов. Всего в начала сезона в городе пункты приняли более 2,3 миллионов кубов снега, что на 25 процентов больше, чем минувшей зимой.

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