Петербуржцы начали продавать дату регистрации свадьбы на 02.02.2022

В Петербурге продают красивую февральскую дату. Фото: "Авито"

В Петербурге начали продавать дату свадебной регистрации в красивую февральскую дату. На сайте бесплатных объявлений «Авито» появились предложение купить день бракосочетания 2.02.2022. Обычно такие дни молодожены занимают за несколько месяцев вперед.

- Продадим дату 02.02.22 в ЗАГСЕ Приморского района. По адресу : Стародеревенская ул., д. 5, - указано в объявлении.

Продавец указывает, что готов расстаться с красивой датой только за 1 миллион рублей.

Комментарий пресс-службы Авито:

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