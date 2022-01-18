В Санкт-Петербурге выявили «омикрон» у 592 человек

В Санкт-Петербурге выявили 592 случая заражения "омикроном". Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге медики подтвердили «омикрон» у 592 человек. Это следует из данных городского управления Роспотребнадзора на 18 января 2022 года. Новый штамм коронавируса есть только у пятерых иностранных туристов, прибывших в Северную столицу. 14 петербуржцев подхватили инфекцию за границей, на отдыхе в Доминикане, Дубае, Англии, Египте, Франции и Испании. Из приезжих в город студентов «омикроном» заболели 42 человека.

- За последний день, 17 января, штамм «омикрон» обнаружили у 168 человек. Всех заболевших изолировали, их наблюдают медики. Все лица, контактировавшие с зараженными «омикроном», прошли тестирование и находятся на самоизоляции под меднаблюдением, - передает пресс-служба Роспотребнадзора.

Напомним, Северная столица мобилизует силы для борьбы с вертикальным подъемом уровня заболеваемости. По информации вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, в городе уже доминирует штамм «омикрон».