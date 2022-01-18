Полную луну большого размера заметили в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге заметили красивую полную луну - волчью. Фото: Полина ШАНДРАК

Жители Санкт-Петербурга заметили полную луну большого размера на вечернем небе во вторник, 18 января. Напомним, в городе подморозило, наступила почти что ясная погода. Возвращаясь домой после трудного рабочего дня жители Северной столицы диву давались, глядя наверх. Такими были хотя бы сотрудники «Комсомолки», похваставшие фотографиями с места.

Полнолуние можно наблюдать из разных уголков Северной столицы. Фото: Ольга МАРКИНА

- Действительно, луна большущая, четко видно. С Дворцовой вид самый замечательный, - рассказывает радиоведущая «КП-Санкт-Петербург» Ольга Маркина.

Луну видно и из квартир горожан. Особенно эффектны снимки с высоток. К слову, первую полную луну в новом году называют волчьей. Пожалуй, такого названия эта красавица точно достойна.