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Происшествия18 января 2022 17:11

В Пулково назвали причину экстренной посадки в Петербурге рейса из Дубая в США

Оказалось, что виной всему техническая неисправность
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге экстренно приземлился самолет, летевший из ОАЭ в США.

В Петербурге экстренно приземлился самолет, летевший из ОАЭ в США.

Фото: Александр ГЛУЗ

В Пулково прокомментировали «Комсомолке» информацию об экстренной посадке в Петербурге зарубежного рейса известной авиакомпании Emirates. Напомним, в городском аэропорте вынужденно приземлился самолет, летевший из Дубая в американский Сан-Франциско. На борту боинга 777 находятся 246 пассажиров, с ними все в порядке, не считая нервов.

- На самолете обнаружили техническую неисправность. Пассажиры вылетят сегодня, 18 января, регулярным рейсом обратно в Дубай, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе оператора Пулково, «Воздушных воротах Северной столицы».

Похоже, в Сан-Франциско туристы долетят только 19 января.

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