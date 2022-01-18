Петербурженка отсудила 900 тысяч рублей у коммунальщиков за плохую очистку крыши

Жительница Петербурга отсудила у коммунальщиков почти 1 млн рублей за разбитое авто от упавшей наледи. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жительница Центрального района Петербурга отсудила почти 900 тысяч рублей у ЖКС №3 за разбитый автомобиль, который попал под «атаку» наледи с крыши. 25 февраля 2021 года женщина припарковала свой Hyundai Creta под домом 13/48 на Потемкинской улице. В какой-то момент на машину рухнула наледь с крыши, итогом стали многочисленные вмятины, разбитые стекла. Полиция отказала в возбуждении уголовного дела, но петербурженка пошла до конца.

- В суде ответчик ссылался на то, что не установлена точная причина повреждений автомобиля, а прямых очевидцев женщина не предоставила. Суд указал, что бремя доказывания своей невиновности лежит на лице, нарушившем обязательство или причинившем вред, - рассказывают в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

За владелицу авто сыграло то, что она нашла свидетелей происшествия, которые не только слышали грохот от падения наледи, но и жаловались на то, что крышу дома плохо чистят.

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