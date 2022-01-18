В «Ленэнерго» опровергли обвинения в уничтожении древнего дерева на юго-западе Петербурга

В Красном Селе пожаловались на уничтожение старого дерева. Фото: vk.com/krasnoe_selo

В «Ленэнерго» прокомментировали обвинения в уничтожении старого дерева на юго-западе Петербурга. Ранее в группе «Транспортный коллапс, Красное Село» во «Вконтакте» жительница дома №14 на улице Лермонтова заявила, что под ее окнами рабочие якобы убивают дерево.

- По мнению целого ряда подписчиков, у такого дерева нельзя рыть даже в двух метрах! Торчат корни дерева, это просто катастрофа! – возмущались люди.

Местные жители уверены, что рабочие повредили корни дерева. Фото: vk.com/krasnoe_selo

В «Ленэнерго» сообщили «КП-Петербург», что на месте трудились работники филиала «Южные электрические сети», они восстанавливали поврежденную кабельную линию. Государственная административно-техническая инспекция выдала разрешение на работы.

- Территорию надлежащим образом оградили. В связи с тем, что вблизи производства земляных работ произрастает дерево, все работы велись аккуратно, на расстоянии не менее 2,7 метра от ствола, чтобы его не повредить. При этом указанное дерево не относится к объектам культурного наследия и не имеет охранной зоны, отдельных согласований на производство работ вблизи него не требуется, - подчеркнули «Комсомолке» в пресс-службе «Ленэнерго».

Работы у дерева завершили. Фото: предоставлено "КП"

Добавим, что работы на улице Лермонтова уже завершили. Территорию вокруг дерева обещают благоустроить. Как рассказывают сотрудники компании, зеленый гигант в целости и сохранности.