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Общество18 января 2022 18:09

В Петербурге обследуют состояние мемориалов, входящих в «Зеленый пояс Славы»

Об этом распорядился губернатор Александр Беглов после встречи с блокадниками
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Смольный пообещал заняться улучшением состояния мемориалов, входящих в «Зеленый пояс Славы».

Смольный пообещал заняться улучшением состояния мемориалов, входящих в «Зеленый пояс Славы».

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге обследуют состояние мемориалов, входящих в так называемый «Зеленый пояс Славы» протяженностью в 200 километров. Еще в 2015 году в музее истории города сообщали о том, что большинство памятников находятся в ветхом состоянии. На это обратили внимание и блокадники, с которыми 18 января встретился губернатор Северной столицы Александр Беглов. К слову, по инициативе ветеранов 27-го числа в Петербурге откроют памятник блокадному учителю, его расположат в Соляном переулке.

- Александр Беглов дал поручения комитетам по культуре и по социальной политике рассмотреть прозвучавшие на встрече предложения и оказать полное содействие в обследовании мемориала «Зеленый пояс Славы», - передает пресс-служба Смольного.

По данным властей Северной столицы, в городе живы почти 60 тысяч блокадников. Более 2 тысяч из них наградили медалью «За оборону Ленинграда».

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