В Смольном заявили о стабильном вывозе мусора в 14 районах Санкт-Петербурга

Власти Санкт-Петербурга заявили о стабилизации ситуации с вывозом мусора в городе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Смольном заявили о стабилизации ситуации с вывозом мусора в Санкт-Петербурге. Но пока только в 14 районах города. Об этом сообщил замглавы комитета по природопользованию Иван Казаков в эфире телеканала «Санкт-Петербург». По словам властей, массовые жалобы в соцсетях на то, что весь город погряз в мусоре – некорректны. Проблемными считают только четыре района – в основном, север Санкт-Петербурга.

- Каждый день проводим мониторинг. Наибольшее количество жалоб поступает из Приморского района, Калининского, Выборгского и правого берега Невского. В 14 районах ситуация стабилизировалась, там вышли на плановые работы с 4 января. Только в четырех районах наблюдались определенные затруднения, - заверил Иван Казаков.

В проблемных районах ситуация улучшаются день за днем, рассказывают в Смольном, в том числе благодаря увеличению количества мусоровозов. К концу января ситуацию с вывозом отходов обещают выровнять.

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