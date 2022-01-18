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Происшествия18 января 2022 18:58

ДТП легковушки и фуры перекрыло федеральную дорогу А-114 под Волховом

На месте находятся все спецслужбы, в том числе спасатели МЧС
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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У деревни Хвалово в Ленобласти из-за ДТП оказалась перекрыта федеральная дорога А-114. Фото: google.com/maps

У деревни Хвалово в Ленобласти из-за ДТП оказалась перекрыта федеральная дорога А-114. Фото: google.com/maps

Авария с участием легковушки и фуры перекрыла федеральную дорогу А-114 в Волховском районе Ленобласти. ДТП произошло 18 января в 20:10 на 500-м километре трассы, возле деревни Хвалово. На место оперативно прибыли сотрудники ГИБДД, дорожники и спасатели МЧС. К счастью, «скорая» никому не понадобилась.

- В результате ДТП пострадавших нет. Движение транспорта по участку трассы перекрыли. Объезд осуществляется через деревню Наволок. Претензий по факту произошедшего к дорожным службам нет, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ФКУ «Упрдор Северо-Запад».

Добавим, что причины ДТП сейчас выясняют инспекторы ГИБДД. Фотографий с места аварии пока нет.

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