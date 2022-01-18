Жители Петербурга начали окунаться в купелях на Крещение

В Петербурге начали окунаться в купели на Крещение. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жители Петербурга начали массово окунаться в купелях на Крещение. Об этом передает фотокорреспондент «Комсомолки», которая посетила несколько иордани. По традиции, много желающих сделать омовение у Петропавловской крепости.

- За всем процессом строго следят спасатели МЧС. Есть пункты обогрева, места для переодевания, - коротко докладывает с места журналист «КП-Петербург».

Напомним, в городе оборудовали более 20 купелей на Крещение в девяти районах. Власти Северной столицы заранее предупреждали, что из-за непростой эпидситуации, вызванной волной «омикрона», количество желающих окунуться в купель ограничат. Однако никаких QR-кодов для допуска к таинству не нужно.

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