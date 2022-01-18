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Общество18 января 2022 20:47

Музей обороны и блокады Ленинграда пополнился новым архивом от ветеранов

Учреждению передали воспоминания блокадников, собранные в ходе акции
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Музей обороны и блокады Ленинграда передали новый архив с воспоминаниями от блокадников. Фото: gov.spb.ru

В Музей обороны и блокады Ленинграда передали новый архив с воспоминаниями от блокадников. Фото: gov.spb.ru

Смольный передал новый архив Музею обороны и блокады Ленинграда. Теперь в учреждении будут новые воспоминания блокадников и их родных, которые собрали волонтеры в рамках акции «Медаль моей памяти». Более 350 рассказов, уникальных историй, оформили не только в виде бумажных дневников, но и в формате видеофильма.

- Очень важно, чтобы живые свидетели рассказали свои истории, как они жили в блокадном городе. Хотел бы всех поблагодарить, сказать огромное спасибо за этот труд. Все материалы передали не только в музей, но и в государственный архив, - цитируют губернатора Александра Беглова в пресс-службе Смольного.

Добавим, что все истории блокадников публиковали в течение прошлого года на сайте «Медаль «За оборону Ленинграда». Вскоре архивы можно будет оценить любому посетителю музея.

К слову, по данным Смольного, в Петербурге живы более 60 тысяч блокадников.

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