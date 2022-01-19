Прыткую рысь заметили в лесу в Ленобласти

Прыткая рысь попала в фотоловушку на территории Нижне-Свирского заповедника. Фото: vk.com/n_svirsky

Прыткая рысь попала в объектив фотоловушки на территории Нижне-Свирского государственного заповедника, что располагается на территории Ленобласти. В водно-болотных угодьях «кошечку» заметили посреди ночи. Запись не новая – повествует о приключении животного в начале зимы. Рысь включила «дальний свет» и осмотрела места, где ей будет удобнее всего перейти через лесную речку. На непогоду с порывистым ветром и мокрым снегом «котику» было все равно.

- Не решившись на прыжок в неизвестность, кошка в итоге выбирает безопасный путь – но для этого приходится намочить лапки. Ура, мокрая вода осталась позади! Еще один легкий, грациозный прыжок вверх по склону – и рысь скрывается в чаще леса, оставив неуютную пойму реки под мокрым снегом, - увлекательно описывают поведение рыси сотрудники заповедника в своей группе во «Вконтакте».

К слову, предыдущие встречи рыси с фотоловушкой можно увидеть по ссылке в сообществе Нижне-Свирского заповедника. Там есть даже размышления животного перед охотой на зайца!