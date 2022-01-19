В Петербурге суд продлил срок задержания «решалы» Рашида, подозреваемого в мошенничестве

"Решалу" из 90-х пока что не стали арестовывать в Петербурге по делу о мошенничестве. Фото: кадр с видео ГУ МВД по СПб и ЛО

В Петербурге суд продлил на 72 часа срок задержания «решалы» из 90-х, Рашида Сербиева, которого подозревают в мошенничестве в крупном размере. Напомним, ранее оперативники задержали сразу семерых участников предполагаемой группы злоумышленников. По версии силовиков, «решала» и его товарищи обманули предпринимателя из Урала на 11 млн рублей. Исполнять обязательства, прописанные в договоре, мошенники не стали – решили не поставлять бизнесмену заказанный им дробильный комплекс.

- Одного из подозреваемых, Александра Сафонова, арестовали на срок по 16 марта 2022 года. Другим – продлили срок задержания на 72 часа. В частности, судебное заседание по Рашиду Сербиеву отложили по ходатайству следователя, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Ранее в полиции сообщили, что злоумышленники начали давить на пострадавшего бизнесмена, заявив, что у них есть «крыша» в лице Рашида, которого назвали не иначе как криминальным авторитетом. Предприниматель поверил, испугался, но позже все же написал заявление в МВД.