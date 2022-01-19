В Петербурге стали чаще требовать QR-коды от соискателей вакансии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Работодатели в Петербурге стали чаще требовать QR-коды от сотрудников. Об этом пишет «Мойка78» со ссылкой на экспертов hh.ru и SuperJob. По данным аналитиков, именно в вакансиях в Северной столице за последние 1,5 месяца наблюдается рост просьб иметь «иммунный документ» при устройстве на работу. Но в процентном соотношении таких вакансий пока немного – 9,5% от общего количества.

- Работодатели чаще стараются в своих вакансиях прописывать как требование именно формулировку «наличие вакцинации или медотвод от нее», чем формулировку «QR код». Так первый вариант требования встречается в 950 вакансиях за последнее время, в то время как формулировка «QR код» лишь в 50, - рассказывают аналитики в интервью изданию.

Таким образом, работодатели хотят схитрить и как можно меньше употреблять слово «QR-код», чтобы не вызывать негатив у будущих работников. К слову, по последним исследованиям hh.ru, только 11% жителей Северной столицы одобряют введение «иммунного документа». Но по данным «КП-Петербург», это ограничение не отменят еще минимум месяц.

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