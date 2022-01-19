Последние новости в Санкт-Петербурге на 19 января 2022 года: Ограничения в школах из-за «омикрона» и ухудшение здоровья Ивана Краско

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 19 января 2022 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 19 января 2022 года. Наши журналисты написали об откровениях водителя снегоуборочной машины. На нас вышел читатель, работающий в ГУП «Центр». Пенсионер понимает все недовольство горожан насчет медленной уборки снега, но признается, что простые рабочие трудятся на износ, до 20 часов в сутки. Особенно сотрудников раздражает, когда они остановились перевести дух на пару минут, а их снимает очевидец с криками, что никто не трудится. Сказывается и нехватка техники и плохое состояние ремонтной базы.

Иван Краско начал терять зрение после перенесенного инсульта. На «Комсомолку» вышел директор 91-летнего артиста, попросивший помощи у компетентных специалистов, потому что иначе Иван Иванович больше не сможет играть в театре, а ведь для него это огромная часть жизни. Платить много денег Краско тоже не готов – не по карману.

В Смольном рассказали о некоторых ограничениях, которые вводятся в школах и детсадах из-за волны «омикрона». Пока что учеников не хотят отправлять на дистанционку, но эпидситуация может вскоре повлиять и на это. В школах уже урезали массовые мероприятия. В учреждениях вновь введут смещенное расписание. А на обед придется ходить по очереди, классами.

Добавим, что «омикроном» в городе болеют пока только 592 человека. Лишь немногая часть из них – туристы и иностранные студенты.

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