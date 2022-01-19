Мокрый снег с дождем пройдет в Петербурге 19 января

В ближайшие дни в Петербурге будет слякотно и скользко. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Резкое потепление после ночных заморозков ожидает жителей Петербурга в среду, 19 января. Вместо крещенских морозов горожане получат слякоть. Днем синоптики прогнозируют мокрый снег, который превратится в дождь.

- 19 января в Петербурге облачно, с прояснениями. Утром и днем небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днем составит 0…+2 градуса, - сообщает городской гидрометцентр.

Атмосферное давление начнет понижаться и дойдет до 753 мм ртутного столба, что меньше нормы. На дорогах сильный гололед,- предупреждают водителей и пешеходов синоптики.

Также слякотно будет в Петербурге и в четверг, а в пятницу снова немного подморозит. Умеренные осадки в виде мокрого снега и снега пройдут в оба дня.

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